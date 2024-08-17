Збитки на 2 млн євро. Трьох українців розшукують за підозрою у підпалі суден у Хорватії

Пожежа в порту (Фото: Goran Sebelic/Cropix)

Поліція хорватського регіону Істрія розшукує трьох українців, яких підозрюють у підпалі суден у порту. Про це повідомило місцеве видання Jutarnji list з посиланням на правоохоронців.

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За інформацією поліціянтів, через три місяці вдалося встановити причину пожежі в порту Медулін, а також осіб, причетних до вчинення підпалу. Ними виявилися троє українців, двом з яких по 25 років, а третьому – 28 років.

Правоохоронці повідомили, що українці приїхали з Польщі до Хорватії 14 травня. Вони припаркували транспортний засіб в одному з районів Медуліна та попрямували до міського порту. Близько 03:40, поки двоє інших зловмисників були на варті, один із 25-річних чоловіків прослизнув через огороджену частину пірса та попрямував до причалу.

Далі підозрюваний кинув пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка перекинулася на 34 пришвартовані судна, 22 з яких згоріли повністю, а інші були пошкоджені вогнем. Власникам яхт, катерів та човнів завдано матеріальних збитків на суму близько 2 млн євро.

У поліції зазначили, що зловмисники наразі не перебувають на території Хорватії. Кримінальну справу проти них спрямовано до прокуратури. Наступним крок стане міжнародний ордер на арешт.

Фото: Goran Sebelic/Cropix

Фото: Goran Sebelic/Cropix

14 серпня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт за підозрою у причетності до підриву газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2. Підозрюваним виявився українець.

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