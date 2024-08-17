Ущерб на 2 млн евро. Троих украинцев разыскивают по подозрению в поджоге судов в Хорватии

Пожар в порту (Фото: Goran Sebelic/Cropix)

Полиция хорватского региона Истрия разыскивает троих украинцев, подозреваемых в поджоге судов в порту. Об этом сообщило местное издание Jutarnji list со ссылкой на правоохранителей.

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По информации полицейских, через три месяца удалось установить причину пожара в порту Медулин, а также лиц, причастных к совершению поджога. Ими оказались трое украинцев, двоим из которых по 25 лет, а третьему – 28 лет.

Правоохранители сообщили, что украинцы приехали из Польши в Хорватию 14 мая. Они припарковали транспортное средство в одном из районов Медулина и направились в городской порт. Около 03:40, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних мужчин проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу.

Далее подозреваемый бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и спровоцировал пожар, огонь перекинулся на 34 пришвартованных судна, 22 из которых сгорели полностью, а другие были повреждены. Владельцам яхт, катеров и лодок нанесен материальный ущерб на сумму около 2 млн евро.

В полиции отметили, что злоумышленники сейчас не находятся на территории Хорватии. Уголовное дело против них направлено в прокуратуру. Следующим шагом станет международный ордер на арест.

Фото: Goran Sebelic/Cropix

Фото: Goran Sebelic/Cropix

14 августа генеральный прокурор Германии Йенс Роммель выдал первый ордер на арест по подозрению в причастности к подрыву газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Подозреваемым оказался украинец.

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