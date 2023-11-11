Звільнено міністра оборони Хорватії. Він потрапив у ДТП, у якій загинув водій фургона – фото

Сьогодні рано-вранці міністр оборони Хорватії Маріо Баножич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув водій мікроавтобуса внаслідок зіткнення з авто чиновника. Вдень прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович оголосив, що звільнив Баножича, повідомило видання Index.

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У Міноборони підтвердили, що вранці 11 листопада на одній із трас сталася ДТП за участю голови відомства на власному авто та водія мікроавтобуса.

Водій фургона загинув, а міністр оборони зараз в лікарні.

Вдень Пленкович звернувся до громадськості з приводу ДТП та повідомив про звільнення Баножича. Він уповноважив держсекретаря Здравка Якопа виконувати обов’язки міністра оборони.

Пленкович висловив співчуття родині загиблого водія та сказав, що "нам також шкода пана Баножича".

За даними журналістів, внаслідок аварії нібито з вини тепер уже колишнього міністра загинув 40-річний водій фургона, а Баножича госпіталізовано із тяжкими травмами. Він їхав на власному авто на полювання.

Прокуратура округу повідомила, що Баножич у тумані обігнав вантажівку і зіткнувся лоб у лоб з фургоном, що рухався з іншого боку.

У лікарні журналістам повідомили, що Баножич перебуває у відділенні інтенсивної терапії, у нього травми головного мозку, грудної клітки та кінцівок, але його життю нічого не загрожує. За словами лікаря, він не пам’ятає аварії.

Баножич обіймав посаду міністра оборони Хорватії з липня 2020 року.

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