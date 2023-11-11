Уволен министр обороны Хорватии. Он попал в ДТП, в котором погиб водитель фургона – фото

Сегодня рано утром министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель микроавтобуса в результате столкновения с авто чиновника. Днем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил, что уволил Баножича, сообщило издание Index.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Минобороны подтвердили, что утром 11 ноября на одной из трасс произошло ДТП с участием главы ведомства на личном авто и водителя микроавтобуса.

Водитель фургона погиб, а министру обороны сейчас в больнице.

Днем Пленкович обратился к общественности по поводу ДТП и сообщил об увольнении Баножича. Он уполномочил госсекретаря Здравко Якопа исполнять обязанности министра обороны.

Пленкович выразил соболезнования семье погибшего водителя и сказал, что "нам также жаль господина Баножича".

По данным журналистов, в результате аварии якобы по вине теперь уже бывшего министра погиб 40-летний водитель фургона, а Баножич госпитализирован с тяжелыми травмами. Он ехал на личном авто на охоту.

Прокуратура округа сообщила, что Баножич в тумане обогнал грузовик и столкнулся лоб в лоб с фургоном, двигавшимся с другой стороны.

В больнице журналистам сообщили, что Баножич находится в отделении интенсивной терапии, у него травмы головного мозга, грудной клетки и конечностей, но его жизни ничего не угрожает. По словам врача, он не помнит аварии.

Баножич занимал должность министра обороны Хорватии с июля 2020 года.

Читайте также: Хорватия передала Украине все свои вертолеты Ми-8. В Пентагоне подтвердили

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.