Пасажир відчинив двері літака Airbus 321 компанії Asian Airlines під час польоту, але екіпажу вдалося посадити розгерметизований літак, повідомляє CNN.
Як повідомляється, пасажир, який сидів біля аварійного виходу на рейсі Asiana Airlines, відчинив двері літака, коли літак заходив на посадку в південнокорейському аеропорту Тегу.
Офіційний представник авіакомпанії повідомив, що 30-річний чоловік відчинив двері, коли літак знаходився на висоті близько 200 метрів над землею і приблизно за дві-три хвилини до посадки, проте екіпажу вдалося посадити літак із розгерметизованим салоном.
На борту перебували 200 осіб – шість членів екіпажу та 194 пасажирів. За даними рятувальних служб, 12 осіб отримали легкі травми від гіпервентиляції, дев'ять із них були госпіталізовані.
Поліція затримала винуватця пригоди.
CNN цитує думку експерта з авіаційної безпеки Джеффрі Томаса, який називає інцидент "дуже дивним", оскільки "технічно відчинити такі двері у польоті неможливо".
За його словами, посадкова швидкість Airbus 321 становить близько 150 вузлів (близько 280 км на годину), і аеродинамічний потік на такій швидкості не повинен був дозволити відчинити двері, проте це все-таки сталося.
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