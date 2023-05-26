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Пасажир просто під час польоту відчинив двері літака Asian Airlines – відео видео

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26.05.2023, 11:21
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Пасажир відчинив двері літака Airbus 321 компанії Asian Airlines під час польоту, але екіпажу вдалося посадити розгерметизований літак, повідомляє CNN.

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Як повідомляється, пасажир, який сидів біля аварійного виходу на рейсі Asiana Airlines, відчинив двері літака, коли літак заходив на посадку в південнокорейському аеропорту Тегу.

Офіційний представник авіакомпанії повідомив, що 30-річний чоловік відчинив двері, коли літак знаходився на висоті близько 200 метрів над землею і приблизно за дві-три хвилини до посадки, проте екіпажу вдалося посадити літак із розгерметизованим салоном.

На борту перебували 200 осіб – шість членів екіпажу та 194 пасажирів. За даними рятувальних служб, 12 осіб отримали легкі травми від гіпервентиляції, дев'ять із них були госпіталізовані.

Поліція затримала винуватця пригоди.

CNN цитує думку експерта з авіаційної безпеки Джеффрі Томаса, який називає інцидент "дуже дивним", оскільки "технічно відчинити такі двері у польоті неможливо".

За його словами, посадкова швидкість Airbus 321 становить  близько 150 вузлів (близько 280 км на годину), і аеродинамічний потік на такій швидкості не повинен був дозволити відчинити двері, проте це все-таки сталося.

  • 2 березня у російському Ульяновську під час випробувань фюзеляжу військово-транспортного літака Іл-76МД-90А "відбувся інцидент", загинув один співробітник підприємства, кілька постраждали.
Сергій Бережний
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Південна КореяAirbus 321Asian Airlinesавіаподія
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