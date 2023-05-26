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Пассажир прямо во время полета открыл двери самолета Asian Airlines – видео видео

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26.05.2023, 11:21
Фото - скриншот из видео
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Пассажир открыл двери самолета Airbus 321 компании Asian Airlines во время полета, но экипажу удалось посадить разгерметизированный самолет, сообщает CNN.

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Как сообщается, пассажир, сидевший возле аварийного выхода на рейсе Asiana Airlines, открыл дверь самолета, когда самолет заходил на посадку в южнокорейском аэропорту Тэгу.

Официальный представитель авиакомпании сообщил, что 30-летний мужчина открыл дверь, когда самолет находился на высоте около 200 метров над землей и примерно за две-три минуты до посадки, однако экипажу удалось посадить самолет с разгерметизированным салоном.

На борту находились 200 человек – шесть членов экипажа и 194 пассажира. По данным спасательных служб, 12 человек получили легкие травмы от гипервентиляции, девять из них были госпитализированы.

Полиция задержала виновника происшествия.

CNN цитирует мнение эксперта по авиационной безопасности Джеффри Томаса, который называет инцидент "очень странным", так как "технически открыть такие двери в полете невозможно".

По его словам, посадочная скорость Airbus 321 составляет около 150 узлов (около 280 км в час), и аэродинамический поток на такой скорости не должен был позволить открыть дверь, однако "это все-таки произошло".

  • 2 марта в российском Ульяновске в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А "произошел инцидент", погиб один сотрудник предприятия, несколько пострадали.
Сергей Бережной
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южная кореяавиапроисшествиеAirbus 321Asian Airlines
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