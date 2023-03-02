UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России в ходе испытаний взорвался военный самолет: есть жертвы и пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 14:02
В России в ходе испытаний взорвался военный самолет: есть жертвы и пострадавшие - Фото
Ил-76МД-90А (скриншот с видео)

В российском Ульяновске на заводе "Авиастар" в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А "произошел инцидент", погиб один сотрудник предприятия, несколько пострадали. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Другой пропагандистский сайт Известия со ссылкой на источник сообщил, что при проведении испытания фюзеляжа воздухом под давлением произошла разгерметизация фюзеляжа. Пострадали шесть человек, один из них скончался.

Telegram-канал Baza сообщил, что самолет "взорвался при испытаниях".

Читайте также: Украина не причастна к "атаке ДРГ" в Брянской области РФ, это местные партизаны – Генштаб

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
самолет ил-76 ульяновск ульяновск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 