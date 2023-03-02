В России в ходе испытаний взорвался военный самолет: есть жертвы и пострадавшие

В российском Ульяновске на заводе "Авиастар" в ходе испытаний фюзеляжа военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А "произошел инцидент", погиб один сотрудник предприятия, несколько пострадали. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию.

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Другой пропагандистский сайт Известия со ссылкой на источник сообщил, что при проведении испытания фюзеляжа воздухом под давлением произошла разгерметизация фюзеляжа. Пострадали шесть человек, один из них скончался.

Telegram-канал Baza сообщил, что самолет "взорвался при испытаниях".

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Вадим Ребрина

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