Російський Оренбург частково пішов під воду – фото, відео
У російському Оренбурзі будинки пішли під воду через паводок, триває евакуація людей. Про це повідомляють місцева влада та російські пропагандистські ресурси.
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12 квітня мер Оренбурга Сергій Салмін повідомив, що в місті звучить сирена – проводиться масова евакуація.
Рано-вранці 13 квітня губернатор Оренбурзької області Денис Паслер повідомив, що рівень води досяг 11,71 м.
"Обстановка залишається складною. На низці територій пік повені попереду", – написав він.
Вдень у МНС Росії повідомили, що рівень води в річці Урал в Оренбурзі зріс до 11,83 м.
Із затоплених будинків продовжують евакуювати людей.
- 7 квітня повідомлялося, що в місті Орськ Оренбурзької області через повінь зупинився ще один нафтопереробний завод – ПАТ "Орскнєфтєоргсінтез".