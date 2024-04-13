Російський Оренбург частково пішов під воду – фото, відео

У російському Оренбурзі будинки пішли під воду через паводок, триває евакуація людей. Про це повідомляють місцева влада та російські пропагандистські ресурси.

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12 квітня мер Оренбурга Сергій Салмін повідомив, що в місті звучить сирена – проводиться масова евакуація.

Рано-вранці 13 квітня губернатор Оренбурзької області Денис Паслер повідомив, що рівень води досяг 11,71 м.

"Обстановка залишається складною. На низці територій пік повені попереду", – написав він.

Вдень у МНС Росії повідомили, що рівень води в річці Урал в Оренбурзі зріс до 11,83 м.

Із затоплених будинків продовжують евакуювати людей.

Оренбург (Фото – ЕРА)

Оренбург (Фото – ЕРA)

Оренбург (Фото – ЕРА)

Оренбург (Фото – EРА)

Оренбург (Фото – EPА)

Оренбург (Фото – ЕРА)

Оренбург (Фото – ЕРА)