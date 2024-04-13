Российский Оренбург частично ушел под воду – фото, видео
В российском Оренбурге дома ушли под воду из-за паводка, продолжается эвакуация людей. Об этом сообщают местные власти и российские пропагандистские ресурсы.
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12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе звучит сирена – проводится массовая эвакуация.
Рано утром 13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что уровень воды достиг 11,71 м.
"Обстановка остается сложной. В ряде территорий пик паводка впереди", – написал он.
Днем в МЧС России сообщили, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 11,83 м.
Из затопленных домов продолжают эвакуировать людей.
- 7 апреля сообщалось, что в городе Орск Оренбургской области из-за наводнения остановился еще один нефтеперерабатывающий завод – ЧАО "Орскнефтеоргсинтез".