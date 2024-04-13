Российский Оренбург частично ушел под воду – фото, видео

В российском Оренбурге дома ушли под воду из-за паводка, продолжается эвакуация людей. Об этом сообщают местные власти и российские пропагандистские ресурсы.

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12 апреля мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что в городе звучит сирена – проводится массовая эвакуация.

Рано утром 13 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что уровень воды достиг 11,71 м.

"Обстановка остается сложной. В ряде территорий пик паводка впереди", – написал он.

Днем в МЧС России сообщили, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 11,83 м.

Из затопленных домов продолжают эвакуировать людей.

Оренбург (Фото – ЕРА)

Оренбург (Фото – ЕРA)

Оренбург (Фото – ЕPА)

Оренбург (Фото – EРА)

Оренбург (Фото – EPА)

Оренбург (Фотo – ЕРА)

Оренбург (Фoто – ЕРА)