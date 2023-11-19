Суховантаж Pallada зазнав аварії під час шторму в Чорному морі біля берегів Туреччини, повідомляє Anadolu.

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Судно, яке ходить під прапором Камеруну і знаходилося в районі порту Ереглі в турецькій провінції Зонгулдак, через сильний шторм зазнало серйозних пошкоджень і було викинуто на мілину. Судячи з відео, суховантаж переломився впоперек корпусу.

Повідомляється, що судно прийшло з Одеси до Ереглі за вантажем солі.

13 членів екіпажу евакуйовано, постраждалих немає.

19 листопада у Червоному морі бойовики Ємену захопили торгове судно, на борту є українці.

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