Суховантаж Pallada зазнав аварії під час шторму в Чорному морі біля берегів Туреччини, повідомляє Anadolu.
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Судно, яке ходить під прапором Камеруну і знаходилося в районі порту Ереглі в турецькій провінції Зонгулдак, через сильний шторм зазнало серйозних пошкоджень і було викинуто на мілину. Судячи з відео, суховантаж переломився впоперек корпусу.
Повідомляється, що судно прийшло з Одеси до Ереглі за вантажем солі.
13 членів екіпажу евакуйовано, постраждалих немає.
- 19 листопада у Червоному морі бойовики Ємену захопили торгове судно, на борту є українці.
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