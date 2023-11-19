Сухогруз Pallada потерпел кораблекрушение во время шторма в Черном море у берегов Турции, сообщает Anadolu.

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Судно, которое ходит под флагом Камеруна и находилось в районе порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, из-за сильного шторма получило серьезные повреждения и было выброшено на мель. Судя по видео, сухогруз разломился поперек корпуса.

Сообщается, что судно пришло из Одессы в Эрегли за грузом соли.

13 членов экипажа эвакуированы, пострадавших нет.

19 ноября в Красном море боевики Йемена захватили торговое судно, на борту есть украинцы.

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