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Сухогруз Pallada разломился пополам из-за шторма у берегов Турции – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 19:42
Фото - скриншот с видео
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Сухогруз Pallada потерпел кораблекрушение во время шторма в Черном море у берегов Турции, сообщает Anadolu.

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Судно, которое ходит под флагом Камеруна и находилось в районе порта Эрегли в турецкой провинции Зонгулдак, из-за сильного шторма получило серьезные повреждения и было выброшено на мель. Судя по видео, сухогруз разломился поперек корпуса.

Сообщается, что судно пришло из Одессы в Эрегли за грузом соли.

13 членов экипажа эвакуированы, пострадавших нет.

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Сергей Бережной
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Турциячерное морекораблекрушениеPallada

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