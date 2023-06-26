У місті Олександрія у Єгипті раптово обвалився 13-поверховий будинок, під завалами перебувають десятки людей. Про це інформує місцеве видання Youm7.

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Попередньо, причиною обвалу стали серйозні дефекти конструкції. За словами місцевих мешканців, загалом квартири цього будинку здавали в оренду туристам у літній період.

Під завалами залишаються люди, серед них відвідувачі місцевого супермаркету, розташованого на першому поверсі будинку. Зараз їх намагаються звільнити.

Про постраждалих і загиблих наразі не повідомляють.

6 лютого 2023 року в Туреччині та Сирії сталася серія потужних землетрусів магнітудою 7,7. Понад 160 000 будівель у Туреччині впали або серйозно постраждали. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії нині перевищує 50 000 осіб.

1 березня у Греції пасажирський поїзд на високій швидкості зіткнувся з вантажним, загинуло 32 особи, 85 отримали поранення.

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