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В Египте внезапно обрушился 13-этажный дом, под завалами десятки людей – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 16:07
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В городе Александрия в Египте внезапно обрушился 13-этажный дом, под завалами находятся десятки людей. Об этом информирует местное издание Youm7.

Предварительно причиной обвала стали серьезные дефекты конструкции. По словам местных жителей, квартиры этого дома сдавали в аренду туристам в летний период.

Фото: Youm7

Под завалами остаются люди, среди них посетители местного супермаркета, расположенного на первом этаже дома. Сейчас их пытаются освободить.

Фото: Youm7

О пострадавших и погибших пока не сообщают.

  • 6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Более 160 тысяч зданий в Турции упали или серьезно пострадали. Общее число погибших в Турции и Сирии превышает 50 000 человек.
  • 1 марта в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.

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Милана Головань
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