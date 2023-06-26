В городе Александрия в Египте внезапно обрушился 13-этажный дом, под завалами находятся десятки людей. Об этом информирует местное издание Youm7.

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Предварительно причиной обвала стали серьезные дефекты конструкции. По словам местных жителей, квартиры этого дома сдавали в аренду туристам в летний период.

Под завалами остаются люди, среди них посетители местного супермаркета, расположенного на первом этаже дома. Сейчас их пытаются освободить.

О пострадавших и погибших пока не сообщают.

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7. Более 160 тысяч зданий в Турции упали или серьезно пострадали. Общее число погибших в Турции и Сирии превышает 50 000 человек.

1 марта в Греции пассажирский поезд на высокой скорости столкнулся с грузовым, погибли 32 человека, 85 получили ранения.

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