UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

100-летний ветеран, собравший более £32 млн на борьбу с коронавирусом, заболел COVID-19

31.01.2021, 21:41
100-летний ветеран, собравший более £32 млн на борьбу с коронавирусом, заболел COVID-19 - Фото
Том Мур (фото - ЕРА)

Британский ветеран, 100-летний капитан сэр Том Мур, который собрал миллионы фунтов пожертвований для медиков, борющихся с коронавирусом, был госпитализирован после положительного результата теста на COVID-19. Об этом сообщила в Twitter его дочь Ханна Ингрэм-Мур.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Последние несколько недель он лечился от пневмонии, а на прошлой неделе дал положительный результат на COVID-19. Он был с нами дома до сегодняшнего дня, когда ему потребовалась дополнительная помощь с дыханием. Его лечат в палате, не в отделении интенсивной терапии", – сообщила дочь ветерана.

Семья капитана Тома уверена, что персонал больницы Бедфорд сделает все возможное, чтобы ему было комфортно, и надеется, что он вернется домой как можно скорее.

Великобритания вакцинировала против коронавируса почти 9 миллионов человек, при этом люди старше 80 лет входят в одну из приоритетных групп. 

Sky News процитировал представителя семьи, который сказал, что Мур не получил вакцину, потому что лечился от пневмонии.

Премьер-министр Борис Джонсон написал в Twitter, что думает о Муре и его семье.

"Вы вдохновили всю нацию, и я знаю, что мы все желаем вам полного выздоровления", – написал он.

Ветеран Второй мировой войны Том Мур стал известен в апреле 2020-го, незадолго до своего 100-летия, когда начал ходить вокруг своего сада в деревне Марстон-Мортейн, чтобы привлечь внимание и собрать пожертвования для борьбы с COVID-19.

Он надеялся собрать 1000 фунтов. Вместо этого он собрал более 33 миллионов фунтов для Национальной службы здравоохранения, побил два мировых рекорда Гиннеса, был посвящен в рыцари королевой Елизаветы II, исполнил песню, которая возглавила чарт синглов, написал автобиографию и помог создать благотворительную организацию.

Читайте также: Королева Елизавета II лично посвятила в рыцари 100-летнего ветерана: видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Великобритания коронавирус том мур

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 