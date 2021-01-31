100-летний ветеран, собравший более £32 млн на борьбу с коронавирусом, заболел COVID-19
Британский ветеран, 100-летний капитан сэр Том Мур, который собрал миллионы фунтов пожертвований для медиков, борющихся с коронавирусом, был госпитализирован после положительного результата теста на COVID-19. Об этом сообщила в Twitter его дочь Ханна Ингрэм-Мур.
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"Последние несколько недель он лечился от пневмонии, а на прошлой неделе дал положительный результат на COVID-19. Он был с нами дома до сегодняшнего дня, когда ему потребовалась дополнительная помощь с дыханием. Его лечат в палате, не в отделении интенсивной терапии", – сообщила дочь ветерана.
Семья капитана Тома уверена, что персонал больницы Бедфорд сделает все возможное, чтобы ему было комфортно, и надеется, что он вернется домой как можно скорее.
Великобритания вакцинировала против коронавируса почти 9 миллионов человек, при этом люди старше 80 лет входят в одну из приоритетных групп.
Sky News процитировал представителя семьи, который сказал, что Мур не получил вакцину, потому что лечился от пневмонии.
Премьер-министр Борис Джонсон написал в Twitter, что думает о Муре и его семье.
"Вы вдохновили всю нацию, и я знаю, что мы все желаем вам полного выздоровления", – написал он.
Ветеран Второй мировой войны Том Мур стал известен в апреле 2020-го, незадолго до своего 100-летия, когда начал ходить вокруг своего сада в деревне Марстон-Мортейн, чтобы привлечь внимание и собрать пожертвования для борьбы с COVID-19.
Он надеялся собрать 1000 фунтов. Вместо этого он собрал более 33 миллионов фунтов для Национальной службы здравоохранения, побил два мировых рекорда Гиннеса, был посвящен в рыцари королевой Елизаветы II, исполнил песню, которая возглавила чарт синглов, написал автобиографию и помог создать благотворительную организацию.
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