Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

99-летний ветеран второй мировой войны капитан Том Мур, собравший £28 млн для врачей, спел и возглавил британский чарт

В Великобритании 99-летний ветеран второй мировой войны капитан Том Мур, собравший для борющихся с коронавирусом врачей более £28 млн пожертвований, исполнил песню, которая возглавила в чарт синглов. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что капитан Мур стал старейшим артистом, занявшим первое место в британском чарте.

Том Мур объединился с певцом Майклом Боллом и хором медработников NHS Voices Of Care, чтобы выпустить кавер на песню You Never Never Walk Alone для продолжения сбора средств.

"Мои внуки не могут поверить, что я топ-чарт!" – сказал капитан Том, которому на следующей неделе исполнится 100 лет.

  • 16 апреля сообщалось, что Том Мур, который запустил сбор денег для борющихся с коронавирусом британских медиков, собрал более 13£ млн. 
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: том мур, Великобритания, коронавирус, благотворительность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
99-летний ветеран, собравший £28 млн для врачей, спел и возглавил чарт: видео
99-летний ветеран, собравший £28 млн для врачей, спел и возглавил чарт: видео
Карантин и кризис. В Венесуэле прошли голодные бунты - видео погромов
Карантин и кризис. В Венесуэле прошли голодные бунты - видео погромов
На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 12 нелегалов-афганцев: видео
На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 12 нелегалов-афганцев: видео
Мнение Как организовать работу компании со штатом в 9000 человек. Опыт Ferrexpo
Мотивировать сотрудников в ситуации коронакризиса и безденежья - важно. 5 уроков
Мнение Мотивировать сотрудников в ситуации коронакризиса и безденежья - важно. 5 уроков
Энергорынок должен Энергоатому 12 млрд грн. В Раде придумали, как погасить долг
ТЭК Энергорынок должен Энергоатому 12 млрд грн. В Раде придумали, как погасить долг
Популярное
фото/видео
99-летний ветеран, собравший £28 млн для врачей, спел и возглавил чарт: видео
99-летний ветеран, собравший £28 млн для врачей, спел и возглавил чарт: видео
Карантин и кризис. В Венесуэле прошли голодные бунты - видео погромов
Карантин и кризис. В Венесуэле прошли голодные бунты - видео погромов 16:58
Майдан. ГБР провели эксперимент с силовиком-свидетелем расстрелов - фото
Майдан. ГБР провели эксперимент с силовиком-свидетелем расстрелов - фото 12:30
На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 12 нелегалов-афганцев: видео
На Закарпатье пограничники со стрельбой задержали 12 нелегалов-афганцев: видео 11:13
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 