12 недель дома. Кого правительство Великобритании призвало к строгому карантину

Опустевшие улицы Лондона (Фото: Nril Hall/EPA)

Правительство Великобритании призывает 1,5 млн человек, наиболее уязвимых для коронавируса, оставаться дома в течение 12 недель. Обращение размещено на сайте британского Кабмина.

Национальная служба здоровья Великобритании определила более 1,5 млн человек как подверженных наибольшему риску тяжелой формы заболевания COVID-19. В эту группу входят, в частности:

- перенесшие трансплантацию органов;

- страдающие от тяжелых респираторных заболеваний, таких как муковисцидоз и тяжелый хронический бронхит;

- болеющие раком крови или костного мозга.

Многие из таких людей, подчеркивают в британском правительстве, принимают лекарства, снижающие иммунитет.

Со всеми, кто входит в одну или более из перечисленных групп, свяжутся врачи и настоятельно посоветуют им оставаться дома в течение 12 недель.

В том же заявлении приведено руководство для тех, кто подвергается наибольшему риску:

- избегать контактов с теми, у кого проявляются симптомы коронавируса (COVID-19);

- не покидать дома по меньшей мере 12 недель, начиная с 22 марта;

- не участвовать ни в каких собраниях, включая встречи с друзьями и семьями, свадьбы, вечеринки и религиозные службы;

- не выходить за покупками, для проведения досуга или путешествий, а товары, привезенные службой доставки, должны быть оставлены под дверью, чтобы минимизировать контакты;

- быть на связи, используя телефоны, интернет и соцсети;

- связываться с врачами или другими службами в случае необходимости по телефону или через интернет.

По состоянию на утро 23 марта в Великобритании было подтверждено 5745 случаев COVID-19, 282 человека умерло, 137 выздоровело.

На 22:30 22 марта в Украине было зафиксировано 73 подтвержденных случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

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