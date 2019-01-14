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14.01.2019, 16:31

15 лет мало: в КНР канадцу поменяли приговор на смертную казнь

15 лет мало: в КНР канадцу поменяли приговор на смертную казнь - Фото
Флаг Китая (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Смена приговора произошла на фоне взаимных арестов граждан КНР и Канады обеими сторонами

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Китайский суд приговорил гражданина Канады Роберта Ллойда Шелленберга к смертной казни за наркоторговлю: его предыдущий 15-летний приговор прокуроры посчитали слишком мягким. Об этом пишет Reuters.

Этот приговор усложнит и без того напряженные отношения между двумя странами, пишет источник, ведь ранее власти Канады арестовали дочь главы Huawei Мэн Ванчжоу, которую потом, правда, отпустили под залог

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Еще позже в КНР без объяснения причин арестовали 13 граждан Канады; восьмерых из них впоследствии отпустили.

В суде по делу Шелленберга также отметили, что осужденный может в течение 10 дней подать апелляцию.

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Теги: наркоторговля, смертная казнь
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