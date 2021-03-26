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15 лет насмарку. Регулятор США не дал Pfizer добро на лекарство против артрита – побочки

26.03.2021, 08:03
15 лет насмарку. Регулятор США не дал Pfizer добро на лекарство против артрита – побочки - Фото
Фото: pixabay.com

В США отказались выпускать на рынок экспериментальное лекарство от умеренного и тяжелого артрита, которое разрабатывают уже 15 лет. Эксперты Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 19 голосами против одного проголосовали против регистрации препарата от Pfizer.

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Танезумаб открыла американская биотех-компания Rinat Neuroscience, которую позднее приобрел фармгигант Pfizer. Это моноклональное антитело, которое избирательно действует против фактора роста нервов для лечения боли из-за остеоартрита в коленях, тазобедренных суставах, болей в пояснице, при раке костей и так далее. Его вводят каждые два месяца в виде инъекций.

Девять лет назад в FDA проголосовали за разработку препаратов, блокирующих участки нервной системы, при соблюдении определенных мер безопасности.

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Вчера комитет FDA решил, что скромные преимущества препарата не перевешивают значительных рисков его использования" – даже с учетом предлагаемых мер по четкому определению группы больных. По мнению экспертов, танезумаб работает не лучше, чем типичные при такой болезни нестероидные противовоспалительные препараты.

В исследованиях у небольшого процента участников повреждения ухудшались быстрее с препаратом, иногда приводя к потребности замены тазобедренного или коленного сустава. У других был отек или повреждение нервов, у некоторых повреждались здоровые суставы.

Экспертов обеспокоили возможные долгосрочные побочные эффекты. Среди аргументов прозвучала также клятва врача "не навреди".

В Pfizer разочарованы итогами голосования. Там сообщили, что продолжат работать с FDA, "чтобы определить, куда двигаться дальше".

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Евгений Пилипенко
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