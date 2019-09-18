Препарат от артрита способен помочь вылечить рак крови - ученые

Кровь (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Ученые из Шеффилдского университета в Великобритании провели исследования и пришли к выводу, что препарат метотрексат, применяющийся при лечении артрита и других аутоиммунных заболеваний, блокирует восприимчивость клеток к фолиевой кислоте, мешая их развитию и размножению, что наиболее сильно проявилось на раковых клетках. Результаты исследований опубликованы в журнале British Journal of Hematology.

По данным ученых, низкие дозы этого препарата замедляли синтез фолиевой кислоты в клетках рака крови, тем самым препятствуя росту раковых клеток.

Читайте также: Ученые объяснили, как голод влияет на принятие решений

Исследователи заявляют, что теперь им необходимо провести клинические испытания на пациентах, чтобы подтвердить эффективность препарата.

Сейчас медики изучили истории болезни пациентов, принимавших метотрексат, выяснив, что препарат облегчал симптомы болезни и снижал уровень клеток крови в организме.

Читайте также: Болезни сердца обусловлены образом жизни, а не генетикой - ученые