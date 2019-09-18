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Препарат от артрита способен помочь вылечить рак крови - ученые

Препарат от артрита способен помочь вылечить рак крови - ученые - Фото
Кровь (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
18.09.2019, 10:30

Метотрексат, который применяется для лечения артрита, оказался эффективным ингибитором синтеза фолиевой кислоты в клетках рака крови

Ученые из Шеффилдского университета в Великобритании провели исследования и пришли к выводу, что препарат метотрексат, применяющийся при лечении артрита и других аутоиммунных заболеваний, блокирует восприимчивость клеток к фолиевой кислоте, мешая их развитию и размножению, что наиболее сильно проявилось на раковых клетках. Результаты исследований опубликованы в журнале British Journal of Hematology.

По данным ученых, низкие дозы этого препарата замедляли синтез фолиевой кислоты в клетках рака крови, тем самым препятствуя росту раковых клеток.

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Исследователи заявляют, что теперь им необходимо провести клинические испытания на пациентах, чтобы подтвердить эффективность препарата. 

Сейчас медики изучили истории болезни пациентов, принимавших метотрексат, выяснив, что препарат облегчал симптомы болезни и снижал уровень клеток крови в организме. 

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наука здоровье препарат рак крови артрит
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