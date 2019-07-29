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16-летний геймер выиграл $3 000 000 на турнире Fortnite

16-летний геймер выиграл $3 000 000 на турнире Fortnite - Фото
Кайл "Bugha" Гирсдорф (фото - twitter.com/FortniteGame)
29.07.2019, 23:52

Игрок, занявший второе место, получил $1,8 млн

В Нью-Йорке на теннисном стадионе Артур Эш закончился первый турнир по популярной онлайн-игры Fortnite. Победил 16-летний Кайл "Bugha" Гирсдорф и получил три миллиона долларов. Это крупнейший в истории компьютерных игр индивидуальный приз.

Гирсдорф победил с отрывом в 59 баллов от Гаррисона "Psalm" Ченга, который завоевал второе место и $1,8 млн. Общий призовой фонд турнира составил $30 млн долларов.

"Не могу описать словами, я так счастлив. Все, что я делал во время тренировок, окупилось, и это просто безумие", - сказал Гирсдорф.

Компьютерная онлайн-игра в жанре стрельбы и симуляции выживания Fortnite появилась в 2017 году и быстро завоевала популярность. В марте 2019 игра насчитывала 250 миллионов игроков.

9 июня сообщалось, что в американском штате Калифорния неизвестный выиграл в лотерею Mega Millions приз в размере 530 миллионов долларов.

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