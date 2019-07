16-летний геймер выиграл $3 000 000 на турнире Fortnite

В Нью-Йорке на теннисном стадионе Артур Эш закончился первый турнир по популярной онлайн-игры Fortnite. Победил 16-летний Кайл "Bugha" Гирсдорф и получил три миллиона долларов. Это крупнейший в истории компьютерных игр индивидуальный приз.

Congrats to all of our winners this weekend at the #FortniteWorldCup Finals



Solo Champion: @bugha

Duos Champions: @nyhrox @aquaa

ProAM: @Airwaks @RLGRIME

Creative: #FishFam @cizzorz @hiimtylerh @suezhoo @zandOfficial pic.twitter.com/ilBs7RTeTv