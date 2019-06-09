В США неизвестный сорвал джекпот в полмиллиарда долларов

Лотерея, класс (фото - pixabay.com)

В американском штате Калифорния неизвестный выиграл в лотереи Mega Millions приз в размере 530 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте лотереи.

В проданном билете совпали все необходимые цифры – 17, 19, 27, 40, 68 и золотой "мега-шар" 2.

Розыгрыш проводился в пятницу вечером, 7 июня.

Это седьмой по величине джекпот лотереи Mega Millions в истории. Счастливчик может выбрать немедленную денежную выплату с вычетом всех налогов - тогда ему достанется 345,2 млн долларов. Также у него есть вариант получить всю сумму, но поэтапно в течение нескольких лет.

В октябре 2018-го сообщалось, что американец выиграл в лотерею 50 тысяч долларов, подсмотрев выигрышную в другой лотерее.

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