22 мумии фараонов провезут по улицам Каира в сопровождении боевых колесниц: зачем
В Египте готовятся к необычному событию – "Золотому параду фараонов". 22 мумии торжественно перевезут в новый Национальный музей египетской цивилизации. Об этом пишет BBC.
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Ожидается, что толпы египтян выстроятся вдоль улиц Каира, чтобы наблюдать историческую процессию древних правителей страны.
В ходе этого мероприятия стоимостью в несколько миллионов долларов 22 мумии – 18 царей и четырех цариц – будут перенесены из Египетского музея в их новое пристанище — новый Национальный музей египетской цивилизации, который расположен в 5 км от старого.
Останки фараонов будут везти в хронологическом порядке их правления – от правителя 17-й династии Секененры Таа II до Рамзеса IX, правившего в 12 веке до н.э.
Сейчас в Египте сняты ограничения на собрания под открытым небом.
Одна из главных достопримечательностей мероприятия – Рамзес II, самый известный фараон Нового царства, правивший 67 лет и запомнившийся подписанием первого известного мирного договора.
Каждую мумию будут перевозить на украшенном транспортном средстве, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, в том числе копиями боевых колесниц, запряженных лошадьми.
Мумии поместили в специальные заполненные азотом капсулы, чтобы защитить их от внешних условий. Дороги вдоль маршрута также были замощены, чтобы поездка прошла гладко.
Власти Египта надеются, что новый музей, который полностью откроется в этом месяце, поможет оживить туризм – основной источник иностранной валюты для страны. Мумии будут представлены широкой публике с 18 апреля. Зал, в котором они будут экспонированы, спроектирован так, чтобы посетители испытали иллюзию пребывания в Долине царей в Луксоре.
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