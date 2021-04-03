22 мумии фараонов провезут по улицам Каира в сопровождении боевых колесниц: зачем

В Египте готовятся к необычному событию – "Золотому параду фараонов". 22 мумии торжественно перевезут в новый Национальный музей египетской цивилизации. Об этом пишет BBC.

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Ожидается, что толпы египтян выстроятся вдоль улиц Каира, чтобы наблюдать историческую процессию древних правителей страны.

В ходе этого мероприятия стоимостью в несколько миллионов долларов 22 мумии – 18 царей и четырех цариц – будут перенесены из Египетского музея в их новое пристанище — новый Национальный музей египетской цивилизации, который расположен в 5 км от старого.

Останки фараонов будут везти в хронологическом порядке их правления – от правителя 17-й династии Секененры Таа II до Рамзеса IX, правившего в 12 веке до н.э.

Сейчас в Египте сняты ограничения на собрания под открытым небом.

Одна из главных достопримечательностей мероприятия – Рамзес II, самый известный фараон Нового царства, правивший 67 лет и запомнившийся подписанием первого известного мирного договора.

Каждую мумию будут перевозить на украшенном транспортном средстве, оснащенном специальными амортизаторами и окруженном кортежем, в том числе копиями боевых колесниц, запряженных лошадьми.

Мумии поместили в специальные заполненные азотом капсулы, чтобы защитить их от внешних условий. Дороги вдоль маршрута также были замощены, чтобы поездка прошла гладко.

Власти Египта надеются, что новый музей, который полностью откроется в этом месяце, поможет оживить туризм – основной источник иностранной валюты для страны. Мумии будут представлены широкой публике с 18 апреля. Зал, в котором они будут экспонированы, спроектирован так, чтобы посетители испытали иллюзию пребывания в Долине царей в Луксоре.

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Вадим Ребрина

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