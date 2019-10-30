3 человека убиты на вечеринке в Калифорнии: видео

Отметили Хэллоуин: 3 трупа, 9 раненых (Фото: скриншот из видео)

Три человека были убиты и девять получили ранения во время массовой стрельбы вечером 29 октября в доме в в Лонг-Бич (США, Калифорния). Об этом сообщает KABC.

Инцидент произошел в 22:44 в доме на 7-й улице, недалеко от Темпл-авеню. По данным пожарной охраны Лонг-Бич и медработников, на месте происшествия погибли три человека в возрасте от 20 лет, а девять пациентов были доставлены в местные больницы.

Стрельба произошла на вечеринке по случаю Хэллоуина. Подозреваемые остаются на свободе, точное их число неизвестно и описание отсутствует.

14-летний подросток в Алабаме, США, признался в убийстве пяти членов своей семьи По сообщениям местных СМИ, арестованный подозревается в убийстве отца, мачехи, братьев и сестер. Трое были найдены мертвыми на месте происшествия, двое других умерли в больнице.

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