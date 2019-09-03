В США 14-летний подросток застрелил пятерых членов семьи

Пистолет (фото - pixabay.com)

14-летний подросток в Алабаме, США, признался в убийстве пяти членов своей собственной семьи. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию штата.

По сообщениям местных СМИ, арестованный подозревается в убийстве своего отца, мачехи, братьев и сестер. Трое были найдены мертвыми на месте происшествия, двое других умерли в больнице.

Стрельба произошла поздно вечером в понедельник в городе Элкмонт. Пока нет информации ни о мотивах подозреваемого, ни о том, где он взял оружие - 9-мм пистолет.

Полиция сообщает, что подросток сотрудничает со следствием.

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