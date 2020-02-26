360 лет. В стене британском парламенте нашли тайный ход: фото

Тайный ход в стене британского парламента (Фото: UKPARLIAMENT/JESSICATAYLOR)

В здании британского парламента нашли тайный ход, которым несколько столетий пользовались премьер-министры и чиновники. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что историки, работающие над планом реставрации Палаты общин, обнаружили скрытые двери, а за ними - тайный проход с 360-летней историей.

Проход создали для коронации Чарльза II в 1660 году, чтобы важные гости церемонии могли попасть на праздничный банкет в Вестминстерском зале - грандиозном здании, примыкающем к залу заседаний Палаты общин.

Впоследствии он служил главным входом в Палату общин для членов парламента. Однако в какой-то период его замуровали в толстых стенах старинного здания.

Сообщается, что на проход случайно наткнулись в 1950-е годы, когда здание ремонтировали после бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны. Тогда его снова замуровали и забыли о его существовании.

"Этим проходом столетиями пользовались спикер со своей церемониальной процессией и множество членов парламента, в нем столько истории", - сказала Лиз Халлам Смит, эксперт по парламентскому наследию и архитектуре.

Проход расположен между толстой стеной со стороны Вестминстерского зала и деревянными панелями, которые идут вдоль всего периметра соседнего помещения. До недавнего времени в этом помещении располагался офис Лейбористской партии, а еще раньше - гардероб для депутатов.

"Мы копались в 10 тысячах неучтенных документов и вдруг обнаружили указание на маленькую тайную дверцу среди деревянных панелей, - рассказала Смит. - Мы присмотрелись к панелям, и в одной из них была крошечная замочная скважина, на которую раньше никто не обращал внимания".

Когда специалисты изготовили ключ, и дверь удалось открыть, они увидели за ними маленькое помещение с каменным полом и замурованным кирпичом дверным проемом в дальней стене. На высоте 3,5 метра были дверные петли, на которых, судя по всему, висели двери, которые вели в Вестминстерский зал.

Ученые считают, что двери, ведущие в зал, изготовили примерно 360 лет назад. Анализ дверной рамы показал, что дерево, из которого ее изготовили, срубили в 1659 году. Это соответствует имеющейся информации о том, что двери сделали для банкета по случаю коронации Чарльза II.

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