Во Франции разгадали таинственные старинные надписи на скале: видео

На северо-западе Франции в Бретани ученые смогли разгадать таинственные надписи на прибрежной скале. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что камень высотой около метра, покрытый надписями, нашли несколько лет назад в маленькой бухте на побережье Бретани. Надпись из 20 строк можно увидеть только во время отлива. На надписи указаны две даты – 1786 и 1787 годы.

Долгое время никому не удавалось расшифровать написанное. В конце концов представители местной власти – муниципалитета Плугастель – объявили конкурс и назначили вознаграждение.

Сообщается, что прочитать надписи смогли несколько ученых – лингвист и тандем историка с художником, которые теперь разделят между собой приз в 2000 евро: их варианты перевода не были идентичными, но совпали по смыслу.

Выяснилось, что надпись 230-летней давности связана с чьей трагической гибелью – ее сделали в память об умершем человеке.

Один из победителей, профессор английского языка и эксперт по кельтской культуре Ноэль Рене Тудик, исходил из того, что автор послания разговаривал на бретонском языке XVIII века и был полуграмотным.

Основная часть его перевода звучит так: "Серж погиб, не имея навыков гребли, когда ветер перевернул его лодку".

Другую победившую версию перевода прислали историк Роже Фалиго и художник Ален Робе. Они считают, что текст написан на бретонском языке, но с примесями валлийского.

Их перевод звучит так: "Он был воплощением храбрости и любви к жизни. Где-то на острове на него напали, и он погиб".

Власти Плугастеля сообщили, что на конкурс прислали 61 версию перевода. Победителей выбирало жюри, состоявшее из историков.

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