Сапоги Наполеона доказали: он – жертва британской пропаганды

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Размер сапог императора соответствует современному сороковому

Выставленная на торги в Париже пара сапог, которую император Наполеон предположительно носил в ссылке на острове Св.Елены, стала доказательством того, что Бонапарт, вопреки бытующему мнению, не был человеком очень маленького роста – такое представление о нем сложилось благодаря британской пропаганде. Об этом сообщает Reuters. 

"Перед нами пара сапог для верховой езды из кожи очень высокого качества, размер которых соответствует современному сороковому. Сегодня считается, что император был коротышкой, что абсолютно неверно, поскольку его рост составлял 1 метр 69 сантиметров. Это совсем немало для его времени. Образ коротышки - порождение английской пропаганды. На английских карикатурах его изображали в виде маленького толстяка в окружении куда более высоких людей, что не соответствует исторической правде", - рассказал аукционист Александр Жикейо.

Эксперты считают, что сапоги, выставленные на продажу, Наполеон носил в изгнании на острове Св.Елены, где умер в 1821 году. Их вернул во Францию адъютант низложенного императора, сопровождавший его в ссылке, генерал Анри Бертран. Этот факт, а также клеймо парижского сапожника, у которого обувался Наполеон, могут служить надежным доказательство аутентичности пары.

Стартовая цена, установленная за сапоги аукционным домом Drouot, составляет 50 000 - 80 000 евро.

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Теги: история, аукцион, Наполеон
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