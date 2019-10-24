39 тел в грузовике. Выяснилось, кто замерз в фургоне

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39 человек, чьи тела нашли в грузовике в Англии, были гражданами Китая. Об этом сообщают BBC News и ITV News со ссылкой на свои источники.

Официально полиция графства Эссекс, где нашли грузовик, пока не сообщила, что погибших опознали.

Тела были обнаружены в промышленной зоне Waterglade в Грейсе, расположенном у реки Темзы, недалеко от центра Лондона.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania был зарегистрирован в Варне на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии.

23 октября п олиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона.

По словам правоохранителей, 25-летний водитель был арестован по подозрению в убийстве. По данным СМИ, это 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинском.

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