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39 тел в грузовике. Выяснилось, кто замерз в фургоне

39 тел в грузовике. Выяснилось, кто замерз в фургоне - Фото
Фото: EPA
24.10.2019, 13:53

В английском графстве Эссекс обнаружили грузовик с телами 39 человек - 38 взрослых и одного подросток

39 человек, чьи тела нашли в грузовике в Англии, были гражданами Китая. Об этом сообщают BBC News и ITV News со ссылкой на свои источники.

Официально полиция графства Эссекс, где нашли грузовик, пока не сообщила, что погибших опознали.

Тела были обнаружены в промышленной зоне Waterglade в Грейсе, расположенном у реки Темзы, недалеко от центра Лондона.

Министерство иностранных дел Болгарии сообщило, что грузовик Scania был зарегистрирован в Варне на компанию, принадлежащую гражданину Ирландии.

  • 23 октября полиция Великобритании обнаружила тела 39 человек в грузовике недалеко от Лондона.
  • По словам правоохранителей, 25-летний водитель был арестован по подозрению в убийстве. По данным СМИ, это 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинском. 

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