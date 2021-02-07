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70-летняя мама. У самой старой птицы в мире вылупился птенец: фото

07.02.2021, 15:15
70-летняя мама. У самой старой птицы в мире вылупился птенец: фото - Фото
Уиздом и ее птенец (фото - Jon Brack/Friends of Midway Atoll National Wildlife Refuge)

На островах Мидуэй, принадлежащих США, произошло редкое событие – у самки темноспинного альбатроса по кличке Уиздом вылупился птенец. При этом, свежеиспеченной маме уже около 70 лет, сообщает Служба рыболовства и дикой природы США.

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В 1956 году орнитолог Чендлер Роббинс отловил и окольцевал Уиздом, надев на ее лапку кольцо с номером, чтобы иметь возможность в дальнейшем отслеживать птицу и ее перелеты.

Спустя 46 лет Уиздом вернулась на острова и последние 15 лет практически ежегодно туда прилетает для размножения. В общей сложности за эти годы у птицы вылупилось примерно 35 птенцов.

Ближайшие несколько недель птенец будет находиться под опекой родителей – те будут кормить его пока малыш не оперится и сможет летать. В процессе "воспитания" будет принимать участие и партнер Уиздом – Акеакамаи. По словам сотрудников службы, они вместе как минимум восемь лет.

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Дарья Мостовая
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