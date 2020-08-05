841 звонок за 3 дня. Француз постоянно звонил в полицию и матерился - сюр

При задержании он признался, что получал удовольствие от звонков и повторил бы все это еще раз

Во Франции задержали молодого человека, который в течение трех дней звонил в местные полицейские участки и оскорблял правоохранителей. Всего 19-летний француз совершил 841 звонок, а при задержании сказал, что повторил бы это еще раз, сообщает Le Parisien.

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В общей сложности он позвонил в 21 отделение полиции и жандармерии региона Иль-де-Франс. Словарный запас оскорблений был очень кратким, большей частью нарушитель просто матерился, пишут журналисты.

После задержания француз сказал, что не жалеет о содеянном и получал удовольствие от этих звонков. Ранее он уже привлекался за другие правонарушения, но "телефонным терроризмом" занялся впервые.

По результатам психиатрической экспертизы молодого человека признали вменяемым. Сейчас его взяли под стражу, а дальнейшую его судьбу будет решать суд.

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Дарья Мостовая

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