UA

841 звонок за 3 дня. Француз постоянно звонил в полицию и матерился - сюр

05.08.2020, 12:25
841 звонок за 3 дня. Француз постоянно звонил в полицию и матерился - сюр - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

При задержании он признался, что получал удовольствие от звонков и повторил бы все это еще раз

Во Франции задержали молодого человека, который в течение трех дней звонил в местные полицейские участки и оскорблял правоохранителей. Всего 19-летний француз совершил 841 звонок, а при задержании сказал, что повторил бы это еще раз, сообщает Le Parisien.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

В общей сложности он позвонил в 21 отделение полиции и жандармерии региона Иль-де-Франс. Словарный запас оскорблений был очень кратким, большей частью нарушитель просто матерился, пишут журналисты. 

После задержания француз сказал, что не жалеет о содеянном и получал удовольствие от этих звонков. Ранее он уже привлекался за другие правонарушения, но "телефонным терроризмом" занялся впервые. 

По результатам психиатрической экспертизы молодого человека признали вменяемым. Сейчас его взяли под стражу, а дальнейшую его судьбу будет решать суд.

Читайте также: В период карантина мужчины в Киеве начали чаще звонить на телефон доверия 

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
полиция франция телефон оскорбления

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Участвуете в госзакупках? Приготовьтесь к уголовному делу!

Участвуете в госзакупках? Приготовьтесь к уголовному делу!
 