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Карантин. Мужчины в Киеве начали чаще звонить на телефон доверия - КГГА

Карантин. Мужчины в Киеве начали чаще звонить на телефон доверия - КГГА - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
21.04.2020, 16:44

В Киеве за психологической помощью по телефону доверия стали чаще обращаться мужчины, часть из них - с "суицидальными намерениями"

С начала карантина мужчины в столице стали намного чаще пользоваться телефоном доверия. Представители мужского пола звонят на горячую линию психологической поддержки Киевского центра по работе с женщинами, некоторые - с "суицидальными намерениями". Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горадминистрации.

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По словам замглавы КГГА Марины Хонды, такое увеличение количества звонков от мужчин - на 20% - на линии телефона доверия наблюдается впервые, при этом 1-2 звонка в день связаны именно с "суицидальными намерениями". Большую часть позвонивших беспокоит "вынужденная безработица", вследствие которой возникают "ссоры в семьях, чувство вины и безвыходности", отмечают в КГГА.

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  • 6 апреля 2020 года сообщалось, что по результатам опроса мужчины стали тратить больше времени на секс, сон и алкоголь.
  • 16 апреля в Торгово-промышленной палате подсчитали, что за время карантина в стране появилось более миллиона безработных.

Читайте также: На время карантина минимальное пособие по безработице увеличили до 1000 грн

Дарья Мостовая
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