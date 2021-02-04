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Администрация Байдена заморозила план Трампа вывести 12 000 военных из Германии

04.02.2021, 09:21
Администрация Байдена заморозила план Трампа вывести 12 000 военных из Германии - Фото
Тод Уолтерс (Фото – Stephanie Lecocq, EPA)

США прекратили подготовку вывода около 12 000 военных из Германии, инициативу, одобренная администрацией бывшего президента Дональда Трампа, пересматривают в Пентагоне. Об этом сообщает Stars and Stripes.

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Военных планировали перевести в Бельгию, это могло стать самой значительной перегруппировкой войск в Европе за десятилетия, отмечает издание.

О заморозке и пересмотре решения сообщил журналистам генерал Европейского командования США Тод Уолтерс. По его словам, министр обороны Ллойд Остин начал тщательный анализ сокращения войск, предложенного в июле 2020 года его предшественником Марком Эспером.

Трамп хотел сократить военное присутствие США, считая, что Германия не вкладывает достаточно средств в собственную оборону.

В Германии размещено около 34 000 военных США. Эспер заявлял, что перемещение войск повысит безопасность в Европе, но критики плана недоумевали, как оно поможет сдерживанию российской агрессии на континенте, которое стало основной задачей НАТО после оккупации Крыма и вторжения на восток Украины.

  • 29 июля 2020 года Эспер заявил, что около 12 000 военных США будут выведены из Германии.
  • На следующий день Трамп объяснил решение тем, что ФРГ покупает газ в России и якобы просрочила платежи в НАТО.

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Денис Юдин
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