Администрация Байдена заморозила план Трампа вывести 12 000 военных из Германии

США прекратили подготовку вывода около 12 000 военных из Германии, инициативу, одобренная администрацией бывшего президента Дональда Трампа, пересматривают в Пентагоне. Об этом сообщает Stars and Stripes.

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Военных планировали перевести в Бельгию, это могло стать самой значительной перегруппировкой войск в Европе за десятилетия, отмечает издание.

О заморозке и пересмотре решения сообщил журналистам генерал Европейского командования США Тод Уолтерс. По его словам, министр обороны Ллойд Остин начал тщательный анализ сокращения войск, предложенного в июле 2020 года его предшественником Марком Эспером.

Трамп хотел сократить военное присутствие США, считая, что Германия не вкладывает достаточно средств в собственную оборону.

В Германии размещено около 34 000 военных США. Эспер заявлял, что перемещение войск повысит безопасность в Европе, но критики плана недоумевали, как оно поможет сдерживанию российской агрессии на континенте, которое стало основной задачей НАТО после оккупации Крыма и вторжения на восток Украины.

29 июля 2020 года Эспер заявил, что около 12 000 военных США будут выведены из Германии.

На следующий день Трамп объяснил решение тем, что ФРГ покупает газ в России и якобы просрочила платежи в НАТО.

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Денис Юдин

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