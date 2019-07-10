Адмирал США сообщил о российских военных в Венесуэле

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Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил о присутствии в Венесуэле российского воинского контингента. Об этом пишет Deutsche Welle.

Несколько недель назад посольство РФ в Венесуэле сообщило, что российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62.

"В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро", - сообщил Фоллер во время слушаний во вторник в Комитете по вооруженным силам Сената США в ответ на просьбу прокомментировать слова президента России Владимира Путина в интервью Financial Times об отсутствии российский войск в Венесуэле.