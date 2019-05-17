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17.05.2019, 21:58

Афганистан. США по ошибке бомбили полицейских, погибли 17 человек

Афганистан. США по ошибке бомбили полицейских, погибли 17 человек - Фото
Фото: EPA

Представители коалиции заявляют, что по ошибке приняли афганских полицейских за боевиков Талибана

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В результате бомбардировки, проведенной американской авиацией 17 мая в южной афганской провинции Гильменд, погибли по меньшей мере 17 полицейских, 14 человек получили ранения. Представители коалиции заявляют, что по ошибке приняли афганских полицейских за боевиков Талибана, передает Голос Америки.

Представитель местной службы госбезопасности на условиях анонимности рассказал, что налет произошел в пригороде Лашкаргаха - столицы провинции Гильменд во время ожесточенного боя между правительственными полицейскими и боевиками Талибана.

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Атаулла Афган, глава совета провинции Гильменд, сообщил, что среди погибших в результате налета оказался, в том числе, командир батальона дорожной полиции.

О погибших сообщили и в афганском министерстве внутренних дел. В МВД рассказали, что возглавляемая США военная коалиция провела воздушный налет в пригороде Лашкаргаха по просьбе афганских военных. В министерстве отметили, что во время налета также погибло множество боевиков.

11 мая в результате взрыва пехотной мины в южном Афганистане погибли семь детей и еще двое получили ранения.

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Теги: авиаудар, афганистан
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