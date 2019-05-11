В Афганистане на мине подорвались девять детей, семеро погибли

Иллюстративное фото: EPA

В результате взрыва пехотной мины в южном Афганистане погибли семь детей и еще двое получили ранения. Об этом сообщает France24.

Трагедия произошла в провинции Газни, к югу от Кабула. Дети наступили на мину, когда играли у главной дороги.

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"Мина была заложена талибами на главной дороге, чтобы нанести ущерб силам безопасности", - сказал представитель провинции Ареф Нури.

Талибан пока не прокомментировал ситуацию.

Ранее сегодня сообщалось, что в Афганистане убили известную тележурналистку, активистку и правозащитницу Мену Мангаль.

3 мая в Афганистане в ходе операции спецслужб был ликвидирован один из главарей боевиков террористической сети Исламское государство - Муфти Узбек, отвечавший за финансовую поддержку террористической группы ИГ в Центральной Азии и снаряжение боевиков.