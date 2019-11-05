Airbus научит вертолеты ставить дымовую завесу для защиты десанта

Фото - скриншот из видео - YouTube - Airbus Helicopters

Европейская компания Airbus Helicopters разрабатывает систему постановки дымовой завесы, которая позволит скрывать вертолет при посадке или во время высадки десанта. Об этом сообщает Jane's.

Систему создают для легкого многоцелевого вертолета H145M, который должен стать первым в мире вертолетом, серийно оборудованным подобной системой. В компании полагают, что дымовая завеса позволит повысить безопасность десанта.

По словам руководителя проекта Марка Хеннинга, предварительные испытания новой системы уже состоялись и признаны успешными

Прототип системы состоит из боковых генераторов дыма и одного генератора, находящегося под корпусом. Система вырабатывает дым, которым скрывает вертолет в видимом и в инфракрасном спектре.