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Албания отменила туристический безвиз для россиян, который действовал в курортный сезон

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 16:38
Албания отменила туристический безвиз для россиян, который действовал в курортный сезон - Фото
Россияне (Фото: EPA)

Албания отменила безвизовый туристический режим для граждан России, который ранее вводился ежегодно на весенне-летний период. Об этом сообщает посольство Украины в Албании.

По информации посольства, 20 апреля Совет министров Албании принял решение об исключении России из списка стран, граждане которых пользуются правом на безвизовый режим поездок в туристических целях на период с 20 апреля по 31 декабря.

"Благодарны албанским друзьям за солидарность и поддержку Украины в борьбе против российских оккупантов", – говорится в сообщении украинского посольства.

Российские пропагандистские ресурсы также сообщают об отмене безвиза. Они пишут, что туристический безвизовый режим вводился Албанией для граждан РФ в последние два года с 1 мая по 30 сентября.

  • 14 апреля российский диктатор Владимир Путин подписал закон, узаконивающий рассылку россиянам повесток в электронном виде.
  • Пропагандисты сообщают, что в Москве призывников, проживающих не по месту регистрации, начали отслеживать с помощью распознающей лицо системы "умных камер".
Вадим Ребрина
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Россия туризм безвиз Албания
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