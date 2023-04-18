В Москве на призывников начали "охотиться" с помощью системы распознавания лиц – росСМИ

В Москве призывников, проживающих не по месту регистрации, начали отслеживать с помощью распознающей лицо системы "умных камер". Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ со ссылкой на военных страны-оккупанта.

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По убеждению военного комиссара Москвы Максима Локтева, основной причиной, по которой россияне не идут в военкомат, является якобы проживание не по месту регистрации. Говорит, что из-за этого призывникам не удается вручить повестку.

В то же время, заявил Локтев, эта проблема решается благодаря камерам видеонаблюдения.

"Имея информацию о человеке с камер видеонаблюдения, с места работы или учебы, известить его о явке в военкомат будет несложно. Тем более, что благодаря ресурсам, которые мы используем, деваться им некуда", – сказал он.

30 марта 2023 года российский диктатор Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию РФ. С 1 апреля по 15 июля планируется призвать 147 000 человек.

11 апреля нелегитимная Госдума РФ приняла пакет поправок, узаконивающих рассылку россиянам повесток в электронном виде через личный кабинет в приложении "Госуслуги".

17 апреля Путин ввел для россиян электронные повестки в военкомат.

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Мілана Головань

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