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В Москве на призывников начали "охотиться" с помощью системы распознавания лиц – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 10:49
В Москве на призывников начали
Система распознавания лиц (Фото: МБХ медиа)

В Москве призывников, проживающих не по месту регистрации, начали отслеживать с помощью распознающей лицо системы "умных камер". Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ со ссылкой на военных страны-оккупанта.

По убеждению военного комиссара Москвы Максима Локтева, основной причиной, по которой россияне не идут в военкомат, является якобы проживание не по месту регистрации. Говорит, что из-за этого призывникам не удается вручить повестку.

В то же время, заявил Локтев, эта проблема решается благодаря камерам видеонаблюдения.

"Имея информацию о человеке с камер видеонаблюдения, с места работы или учебы, известить его о явке в военкомат будет несложно. Тем более, что благодаря ресурсам, которые мы используем, деваться им некуда", – сказал он.

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Мілана Головань
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