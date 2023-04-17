Электронные повестки в РФ. ГУР: Цифровая диктатура протестов не вызовет. Будет депрессия

Электронные повестки не вызовут протестов в России, но усилят депрессивное состояние населения страны-оккупанта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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По его словам, российская пропаганда много лет пугала население РФ "цифровой диктатурой" в США и Европе, а поэтому внедрение электронных повесток в России весьма символично.

"Пока люди потребляли эту пропаганду, то не заметили, как сами оказались в цифровом концлагере", — сказал Юсов.

Он отметил, что пока в Украине сервисы вроде приложения Дия упрощают жизнь, то в РФ их используют для мобилизации, урезания гражданских прав и свобод, а также усиления диктаторского контроля.

"В краткосрочной перспективе не стоит ждать протестов в России из-за этого, на площади никто не выйдет, но это усилит депрессивное состояние и неуверенность в завтрашнем дне", — резюмировал разведчик.

30 марта Путин подписал указ о начале весеннего призыва в армию РФ. С 1 апреля до 15 июля планируется призвать 147 000 человек.

11 апреля нелегитимная Госдума РФ приняла пакет поправок, узаконивающих рассылку россиянам повесток в электронном виде через личный кабинет в приложении "Госуслуги".

Путин ввел для россиян электронные повестки в военкомат.

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Дмитро Гриниченко

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