Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке женщину-оператора из Украины

Оператор-постановщик Галина Хатчинс из Украины умерла, а режиссер Джоэл Соуза попал в реанимацию после того, как актер Алек Болдуин выстрелил из винтовки на съемочной площадке фильма в Нью-Мехико. Об этом сообщает BBC.

По сообщению полиции штата, Болдун выстрелил из ружья во время съемок вестерна "Ржавчина" ("Rust"). Ружье должно было быть заряжено холостыми патронами, сообщил представитель актера.

42-летняя Галина Хатчинс, которая работала оператором-постановщиком, была доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм. 49-летний режиссер фильма Джоэл Соуза находится в реанимации.

Полиция расследует инцидент, никаких обвинений пока не предъявлено.

Хатчинс была родом из Украины, выросла на советской военной базе за Полярным кругом, изучала журналистику в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко и окончила Американский институт киноискусства в Лос-Анджелесе. Хатчинс была оператором-постановщиком фильма "Заклятый враг" режиссера Адама Египта Мортимера.

"Мне так грустно из-за потери Галины. И я так зол, что это могло произойти на съемочной площадке. У нее был блестящий талант, она была абсолютно предана искусству и кино", – написал Мортимер в Twitter.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film.pic.twitter.com/vcdFqHsGA0