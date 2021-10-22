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Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке женщину-оператора из Украины

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 08:58
Алек Болдуин случайно застрелил на съемочной площадке женщину-оператора из Украины - Фото
Алек Болдуин (Фото – Justin Lane, EPA)

Оператор-постановщик Галина Хатчинс из Украины умерла, а режиссер Джоэл Соуза попал в реанимацию после того, как актер Алек Болдуин выстрелил из винтовки на съемочной площадке фильма в Нью-Мехико. Об этом сообщает BBC.

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По сообщению полиции штата, Болдун выстрелил из ружья во время съемок вестерна "Ржавчина" ("Rust"). Ружье должно было быть заряжено холостыми патронами, сообщил представитель актера.

42-летняя Галина Хатчинс, которая работала оператором-постановщиком, была доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм. 49-летний режиссер фильма Джоэл Соуза находится в реанимации.

Полиция расследует инцидент, никаких обвинений пока не предъявлено.

Хатчинс была родом из Украины, выросла на советской военной базе за Полярным кругом, изучала журналистику в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко и окончила Американский институт киноискусства в Лос-Анджелесе. Хатчинс была оператором-постановщиком фильма "Заклятый враг" режиссера Адама Египта Мортимера.

"Мне так грустно из-за потери Галины. И я так зол, что это могло произойти на съемочной площадке. У нее был блестящий талант, она была абсолютно предана искусству и кино", – написал Мортимер в Twitter.

Денис Юдин
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Алек Болдуин съемки фильма выстрел Галина Хатчинс Джоэл Соуза
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