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Amazon продавал игрушки на елку с картинкой концлагеря Освенцим

Amazon продавал игрушки на елку с картинкой концлагеря Освенцим - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.12.2019, 13:25

Позже американская компания заверила, что все товары с изображением концлагеря были сняты с продажи

Американская компания Amazon продавала елочные игрушки, коврики для мышки и открывашки с изображением нацистского концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.  

Неуместные сувениры заметил музей Аушвиц-Биркенау, который обратился к онлайн-ритейлеру, потребовав удалить эти товары, поскольку это "возмутительно и неуважительно".

Amazon убрал игрушки, но часть товаров в продаже остались. Позже компания заверила, что все товары, на которых изображается Освенцим, были сняты с продажи.

  • Ранее сообщалось, что в Польше задержан турист, который вырезал имя на стене Освенцима.

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Amazon концлагерь освенцим
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