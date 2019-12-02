Amazon продавал игрушки на елку с картинкой концлагеря Освенцим

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Американская компания Amazon продавала елочные игрушки, коврики для мышки и открывашки с изображением нацистского концлагеря Освенцим. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Неуместные сувениры заметил музей Аушвиц-Биркенау, который обратился к онлайн-ритейлеру, потребовав удалить эти товары, поскольку это "возмутительно и неуважительно".

Amazon убрал игрушки, но часть товаров в продаже остались. Позже компания заверила, что все товары, на которых изображается Освенцим, были сняты с продажи.

Ранее сообщалось, что в Польше задержан турист, который вырезал имя на стене Освенцима.

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