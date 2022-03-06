Американец анонимно перечислил $1 млн Вооруженным силам Украины
06.03.2022, 06:42
Фото: depositphotos.com
Гражданин США анонимно перечислил $1 млн на счет, открытый Национальным банком Украины для нужд Вооруженных сил. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в США Оксана Маркарова.
Она поблагодарила за столь необходимую поддержку Украины и опубликовала благодарственное письмо анонимному донору.
24 февраля НБУ открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных сил Украины.
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