Американская разведка обновила данные об угрозах США

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Негативные тенденции на планете - изоляционизм в госструктурах стран Запада, снижение роли международных институтов, атаки на демократию - будут доминировать в ближайшем будущем. Так считают американские аналитики, составившие новую разведывательную стратегию США, пишет Радио Свобода.

"Длительные попытки России увеличить свое влияние и власть в различных регионах мира скорее всего, вступят в противоречие с целями и интересами Соединенных Штатов", - говорится в документе.

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Как считает разведка, военная модернизация Китая и его попытки добиться экономического и территориального доминирования в тихоокеанском регионе и за его пределами "остается поводом для беспокойства". При это в Вашингтоне считают, что существует возможность совместной работы с Пекином "по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Разведстратегия США обновляется каждые четыре года.

После терактов 9/11 разведка считала главной угрозой для США международный терроризм. Сейчас акцент сдвинулся на геополитическую нестабильность.

Новая стратегия также предполагает ответ США на использование потенциальными противниками новых технологий, например, космического оружия, кибертехнологий, позволяющих подрывать веру общества в демократические институты, и суперкомпьютеров, способных помочь противникам США добиться военного превосходства.