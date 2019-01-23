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23.01.2019, 08:52

Американская разведка обновила данные об угрозах США

Американская разведка обновила данные об угрозах США - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Вскоре КНР и РФ попытаются бросить вызов США, воспользовавшись ослаблением миропорядка и системы доминирования западных идеалов, считают в разведке

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Негативные тенденции на планете - изоляционизм в госструктурах стран Запада, снижение роли международных институтов, атаки на демократию - будут доминировать в ближайшем будущем. Так считают американские аналитики, составившие новую разведывательную стратегию США, пишет Радио Свобода.

"Длительные попытки России увеличить свое влияние и власть в различных регионах мира скорее всего, вступят в противоречие с целями и интересами Соединенных Штатов", - говорится в документе.

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Как считает разведка, военная модернизация Китая и его попытки добиться экономического и территориального доминирования в тихоокеанском регионе и за его пределами "остается поводом для беспокойства". При это в Вашингтоне считают, что существует возможность совместной работы с Пекином "по вопросам, представляющим взаимный интерес".

Разведстратегия США обновляется каждые четыре года.

После терактов 9/11 разведка считала главной угрозой для США международный терроризм. Сейчас акцент сдвинулся на геополитическую нестабильность.

Новая стратегия также предполагает ответ США на использование потенциальными противниками новых технологий, например, космического оружия, кибертехнологий, позволяющих подрывать веру общества в демократические институты, и суперкомпьютеров, способных помочь противникам США добиться военного превосходства.

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Теги: агрессия России, Китай, геополитика, разведывательная стратегия, напряженность
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