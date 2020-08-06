Анджей Дуда принял присягу - польская оппозиция назвала ее спектаклем: фото
Президент Польши пообещал в свой второй срок заниматься семьей, безопасностью, инвестициями и рабочими местами
Сегодня, 6 августа, Анджей Дуда принял присягу и официально приступил к выполнению президентских обязанностей. В польской оппозиции назвали принятие присяги "обычным спектаклем Дуды" и отказались присутствовать в зале, сообщает местный ресурс Onet.
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Вторую президентскую каденцию Дуда начал с принятия присяги сегодня в парламенте в 10 часов утра. Многие оппозиционные депутаты специально не пришли на заседание, а из бывших президентов страны церемонию посетил только Александр Квасьневский.
В выступлении Дуда назвал президентские выборы этого года "большой победой польской демократии", а также очертил круг вопросов на предстоящие пять лет. Президент отметил, что в приоритете для него будут "семья, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство", а также национальный аграрный сектор и сотрудничество с НАТО.
Оппозиция, в свою очередь, назвала принятие присяги "обычным спектаклем Анджея Дуды". "То, что мы увидели сегодня, было чем-то похожим на заверения человека, который много лет обижал своих близких, был типичным обидчиком, а потом внезапно вспомнил про свои клятвы и пообещал с этого момента соблюдать все правила", - отметила одна из нардепов оппозиционного блока.
- Выборы президента Польши должны были состояться 10 мая, но потом их перенесли на "более поздний срок" из-за эпидемии коронавируса.
- 13 июля стали известны итоговые результаты президентских выборов в Польше - Анджей Дуда остался президентом страны на второй срок.
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