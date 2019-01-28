Ангелу Меркель наградили премией Фулбрайта

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Канцлеру Германии Ангеле Меркель вручили премию имени сенатора США Уильяма Фулбрайта за заслуги в укреплении международного взаимопонимания. Принимая награду, глава немецкого правительства заявила о растущей угрозе популизма и национализма во многих странах, в том числе ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Меркель, под угрозой оказываются основные принципы международного права и прав человека.

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В частности, она напомнила о важной роли международных организаций, таких как ООН и Всемирной торговой организации (ВТО), основанных после осознания ужасов национал-социализма, второй мировой войны и зашкаливающего национализма. При этом канцлер не упомянула напрямую американского президента Дональда Трампа, грозящего выходом из ВТО.

Одновременно Меркель подчеркнула значение сильной Европы.

Ангела Меркель стала первым немецким лауреатом премии Фулбрайта. В прошлом этой награды удостаивались, в числе прочих, Нельсон Мандела, Кофи Аннан, Джимми Картер, Билл Клинтон, Вацлав Гавел, организация "Врачи без границ", а также Билл и Мелинда Гейтс.