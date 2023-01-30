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Армия США планирует заменить 40 000 грузовиков, стоимость программы – $14 млрд

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 22:46
Армия США планирует заменить 40 000 грузовиков, стоимость программы – $14 млрд - Фото
Фото: Википедия

Армия США планирует заменить 40 000 тяжелых военных грузовых автомобилей, стоимость программы оценивается в $14 млрд. Об этом сообщил в понедельник альянс Rheinmetall Vehicles и GM Defense, участвующий в первой фазе этой программы.

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На сайте сухопутных войск США сообщается, что они договорились с четырьмя производителями – Mack, Navistar, Oshkosh и Rheinmetall Vehicles/GM Defense, о разработке прототипов для замены четырех моделей грузовиков, которые сейчас используются армией:

→ тягачей M915 и M1088;
→ Oshkosh PLS для перевозки контейнеров;
→ тактических грузовиков Oshkosh HEMTT.

Каждая команда должна построить по три прототипа каждого грузовика.

Цель программы – максимально унифицировать автомобильный парк армии США на одной платформе. В качестве примера она ставит разработанный во время Первой мировой войны грузовик Liberty truck.

"Это был первый официальный стандартизированный автомобиль, принятый на вооружение и изготовленный Вооруженными силами США. Нынешнюю программу можно рассматривать как Liberty Truck 21 века", – говорится в заявлении американских военных.

Начальное производство может составить около 5700 автомобилей на сумму около $5 млрд., уточнил Defense News.

Андрій Водяний
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