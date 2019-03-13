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13.03.2019, 11:08

Армия США смещает фокус с боевиков на РФ и Китай - Голос Америки

Армия США смещает фокус с боевиков на РФ и Китай - Голос Америки - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Проект оборонного бюджета США на 2020-й - крупнейшая заявка на исследовательские, конструкторские, тестовые и оценочные работы за последние 70 лет

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Предложенный к рассмотрению в Конгрессе проект оборонного бюджета США показывает, как американская армия смещает фокус с борьбы с боевиками на конкуренцию с Китаем и Россией. Об этом пишет агентство Голос Америки.

Около 15 лет в фокусе внимания Минобороны США были войны в Ираке и Афганистане, а также борьба с международным терроризмом.

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Сейчас ВМС США планируют досрочно списать один из авианосцев и начать инвестировать в беспилотные корабли.

Кроме того, Сухопутные войска США намерены снизить инвестиции в устаревшие вертолеты и боевые машины: вместо этого предлагается закупать современные версии. ВВС США "серьезно наращивают инвестиции в космос", пишет агентство.

Аналитики считают: некоторые признаки свидетельствуют о том, что этот бюджет означает начало смещения фокуса на стратегическую конкуренцию с Китаем и Россией.

На это указывает решение увеличить число быстроходных атомных субмарин класса Virginia с двух до трех, инвестиции в беспилотные корабли ВМС и принятие окончательного решения о порядке организации Космических сил США.

В Минобороны США заявили, что этот бюджет "будет способствовать обеспечению мира" с Россией и Китаем благодаря созданию совершенных вооруженных сил, которые способные победить агрессора в случае войны.

"Ставки очевидны. Если мы хотим мира, противники должны знать, что, сражаясь с нами, они не победят", – заявил и.о. замминистра обороны Дэвид Норквист.

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Теги: пентагон, армия США, геополитика, вмс сша, оборонный бюджет
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