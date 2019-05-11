Аслунд: Джулиани частный юрист, один из его клиентов - Кернес

Андерс Ослунд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Аналитик американского центра Атлантический совет Андерс Аслунд выступил с резкой критикой действий Руди Джулиани в отношении Украины. В частности, он отметил, что Джулиани - частный юрист, не имеющий государственной должности. Среди клиентов Джулиани Аслунд назвал мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщает Голос Америки.

По мнению аналитика, если бы Джулиани попытался поступить на госслужбу, он не смог бы получить одобрение в Конгрессе из-за своих международных клиентов, имена которых он отказывается назвать.

Реклама

Кроме того, по словам Аслунда, юрист Трампа имеет отношение к отзыву посла США в Украине Мари Йованович.

"Джулиани путем различных интриг добивался увольнения в Украине образцового посла Мари Йованович за две недели, это возмутительно", - заявил Аслунд.

Аслунд призвал новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского не встречаться с Джулиани.

Ранее сегодня сообщалось, что Джулиани отказался от поездки в Украину на встречу с Зеленским, заявив, что в окружении избранного президента Украины есть враги президента США.