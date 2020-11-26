Астронавт снял Землю, находясь на корабле Crew Dragon – видео
26.11.2020, 15:00
Планета Земля (фото - NASA)
44-летний астронавт NASA Виктор Гловер из Калифорнии показал видео, на котором из космоса запечатлена Земля. Он снял его, находясь на космическом корабле Crew Dragon. Видео опубликовано в его Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience", – написал Гловер.
My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp— Victor Glover (@AstroVicGlover) November 24, 2020
На видео видно голубое небо и облака. Гловер называет перспективу "захватывающей".
- 16 ноября SpaceX на ракете Falcon 9 запустила в первый операционный полет Crew Dragon "Resilience" с четырьмя астронавтами.
- 17 ноября корабль Маска пришвартовался к МКС, а экипаж перешел на орбитальную станцию.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев • ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)Разместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии