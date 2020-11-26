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Астронавт снял Землю, находясь на корабле Crew Dragon – видео

26.11.2020, 15:00
Астронавт снял Землю, находясь на корабле Crew Dragon – видео - Фото
Планета Земля (фото - NASA)

44-летний астронавт NASA Виктор Гловер из Калифорнии показал видео, на котором из космоса запечатлена Земля. Он снял его, находясь на космическом корабле Crew Dragon. Видео опубликовано в его Twitter.

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"Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience", – написал Гловер. 

На видео видно голубое небо и облака. Гловер называет перспективу "захватывающей". 

  • 16 ноября SpaceX на ракете Falcon 9 запустила в первый операционный полет Crew Dragon "Resilience" с четырьмя астронавтами.
  • 17 ноября корабль Маска пришвартовался к МКС, а экипаж перешел на орбитальную станцию.
Владислав Сердюк
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nasa spacex crew dragon Виктор Гловер

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