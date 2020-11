Астронавт снял Землю, находясь на корабле Crew Dragon – видео

44-летний астронавт NASA Виктор Гловер из Калифорнии показал видео, на котором из космоса запечатлена Земля. Он снял его, находясь на космическом корабле Crew Dragon. Видео опубликовано в его Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience", – написал Гловер.

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp