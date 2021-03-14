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Астронавты NASA почти семь часов провели в открытом космосе

14.03.2021, 12:49
Астронавты NASA почти семь часов провели в открытом космосе - Фото
Астронавт в открытом космосе (Фото - NASA - Twitter)

13 марта астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс провели в открытом космосе 6 часов 47 минут. Они проводили монтажно-ремонтные работы на внешней стороне Международной космической станции. Об этом сообщает NASA в Twitter.

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В ходе выхода в открытый космос они успешно выполнили задачи по обслуживанию системы охлаждения и средств связи станции. Это был четвертый выход в открытый космос для Гловера и пятый в карьере Хопкинса. Гловер к настоящему времени провел в открытом космосе 26 часов 7 минут. Хопкинс провел в общей сложности 32 часа и 1 минуту в открытом космосе.

Члены экипажа космической станции совершили 237 выходов в открытый космос. К настоящему времени выходцы в открытый космос провели в общей сложности 62 дня, 3 часа и 54 минуты, работая за пределами станции, сообщают в NASA.

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Владислав Сердюк
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nasa открытый космос
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